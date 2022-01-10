حملات امنية في بغداد تطيح بـ"ارهابي" ومروجي مخدرات

شفق نيوز/ القت قوات امنية، يوم الاثنين، القبض على 10 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم "إرهابي" ومروجين للمخدرات وضبطت أسلحة غير مرخصة بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد وفق ما أفادته به خلية الاعلام الأمني.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة الإرهابيين وعناصر الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي، مبينة أن القطعات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة نفذت واجبات بحث وتفتيش واستطلاع مسلح ضمن مناطق شرقي بغداد، تمكنت خلالها من القاء القبض ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق احكام المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية الفرقة.

واشارت إلى أن تلك القوات ضبطت (19) غم من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها مع عدد من الأسلحة غير المرخصة.

الى ذلك نفذت قوة امنية مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومفارز من الامن الوطني ووزارة الصحة واجب تفتيش أحد المذاخر في الكرادة، تمكنت خلاله من مصادرة كمية من الادوية منتهية الصلاحية، في حين تم القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام مواد (التزوير، المخدرات، الشروع بالقتل) ضمن قاطع الرصافة.

وعلى صعيد متصل تمكنت مديرية شؤون السيطرات وخلال عمليات التفتيش والتدقيق في احدى السيطرات جنوب بغداد من القاء القبض على متهم بترويج وتعاطي المواد المخدرة، ضبط بحوزته (170) غم من مادة الكرستال المخدرة مع أجهزة تعاطيها.

وبحسب البيان، فقد تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا.