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حملات اعتقال عشوائية وقمع لمتظاهري بابل.. قيادة الشرطة توضح

Category: أمـن

Date: 2021-05-13T13:04:56+0000
حملات اعتقال عشوائية وقمع لمتظاهري بابل.. قيادة الشرطة توضح

شفق نيوز / نفت قيادة شرطة بابل، يوم الخميس، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة عن وجود حملات اعتقال عشوائية وقمع للمتظاهرين في مناطق ناحية أبي غرق ومركز مدينة الحلة.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما حصل يوم أمس من عمليات إلقاء قبض كان عقب قطع طرق وتعرض القوات الأمنية لزجاجات حارقة (قنابل المولوتوف) ألقيت عليها من قبل أشخاص منفلتين غير محسوبين على المتظاهرين مما تسبب بحرق عجله تابعة للقيادة وإصابة عدد من المنتسبين بجروح مختلفة".

وأكدت قيادة شرطة بابل، استمرارها في "تأمين التظاهرات السلمية بالمحافظة وحماية الممتلكات العامة والخاصة"، داعية جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات مظللة وغير حقيقية".

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