حملات اعتقال عشوائية وقمع لمتظاهري بابل.. قيادة الشرطة توضح

شفق نيوز / نفت قيادة شرطة بابل، يوم الخميس، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة عن وجود حملات اعتقال عشوائية وقمع للمتظاهرين في مناطق ناحية أبي غرق ومركز مدينة الحلة.
وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما حصل يوم أمس من عمليات إلقاء قبض كان عقب قطع طرق وتعرض القوات الأمنية لزجاجات حارقة (قنابل المولوتوف) ألقيت عليها من قبل أشخاص منفلتين غير محسوبين على المتظاهرين مما تسبب بحرق عجله تابعة للقيادة وإصابة عدد من المنتسبين بجروح مختلفة".
وأكدت قيادة شرطة بابل، استمرارها في "تأمين التظاهرات السلمية بالمحافظة وحماية الممتلكات العامة والخاصة"، داعية جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات مظللة وغير حقيقية".