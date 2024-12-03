حماية ايزيدخان في سنجار عن الوضع السوري: مستعدون لأي تهديد محتمل

شفق نيوز/ اكد حيدر ششو قائد قوات حماية ايزيدخان في سنجار أن الأحداث المسلحة الدائرة حاليا في سوريا تعيد للأذهان المآسي التي شهدتها المنطقة وخاصة الايزيديين في عام 2014 عندما شن تنظيم داعش هجماته على مناطق واسعة في محافظة نينوى بما فيها سنجار.

وقال ششو في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي عززوا تواجدهم العسكري على الحدود مع سوريا لا سيما في مناطق الربيعة وقضاء سنجار استعدادا لأي تطورات طارئة قد تطرأ نتيجة تصاعد الأوضاع الأمنية في حلب ومناطق اخرى في الجانب السوري.

واشار ششو الى ان الاشتباكات الحالية داخل الاراضي السورية ما زالت بعيدة جغرافيا عن سنجار لكنها تمثل تهديدا يستدعي اليقظة. ولفت إلى أن الجماعات المسلحة التي تقاتل الجيش السوري تعد تنظيمات ارهابية مما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لدرء مخاطر امتداد أعمالها العدائية الى داخل الاراضي العراقية.

و دعا ششو الحكومة العراقية الى التحرك بشكل حازم لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا، مشددا على اهمية اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية الممكنة لمنع اي محاولات تسلل او اختراق من قبل التنظيمات الارهابية الى داخل العراق.

كما طالب بضرورة توفير الإمكانيات الكافية لتأمين الحدود بشكل كامل وضمان حماية المواطنين من أي تهديد محتمل.