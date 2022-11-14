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حل لغز جريمة قتل غامضة هزت ديالى.. مفاجأة بشأن المنفذ

Category: أمـن

Date: 2022-11-14T14:10:19+0000
حل لغز جريمة قتل غامضة هزت ديالى.. مفاجأة بشأن المنفذ

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على منفذ جريمة اغتيال "غامضة" لصاحب محطة وقود وحقل دواجن في أطراف ناحية جلولاء 70 كم شمال شرقي بعقوبة. 

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "فريقاً أمنياً مختصاً باشر بتحقيق شامل في الجريمة، وجرى اعتقال القاتل وكشف هويته واتضح أن منفذ الجريمة هو نجله، لدوافع ما تزال غامضة وقيد التحقيق والدراسة".

وأضاف المصدر، أن "القاتل يخضع الآن للتحقيقات الأمنية، لكشف دوافع وأسباب ارتكابه للجريمة".

ويأتي ذلك بعد يوم على وقوع الجريمة، التي هزت محافظة ديالى، وشكل على إثرها فريق تحقيق خاص لكشف ملابساتها.

وتعد ناحية جلولاء 70 كم شمال شرقي بعقوبة، منطقة ساخنة تشهد حوادث أمنية وارهابية مستمرة بسبب طبيعتها السكانية والديمغرافية أو النزاعات العشائرية والشخصية.

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