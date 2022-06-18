حل غموض مقتل ضابط شرطة ذي قار: قتل على يد ابنه "المراهق"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم السبت، عن قاتل ضابط شرطة ذي قار في منزله.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن خلافا عائليا انتهى بقيام ابنه المراهق البالغ من العمر 15 عاما بقتل والده الضابط برتبة عقيد في شرطة ذي قار.

واضاف المصدر؛ ان قوة من الشرطة قامت باعتقال القاتل.

وأبلغت عائلة في محافظة ذي قار في وقت سابق من يوم السبت، عن انتحار أحد أفرادها وهو ضابط برتبة كبيرة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن ضابطا كبيرا برتبة عقيد في شرطة ذي قار أقدم على الانتحار رميا بالرصاص حسب ادعاء عائلته داخل منزله وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بظروف غامضة.

واضاف المصدر؛ أن قوة امنية اعتقلت افراد عائلة الضابط للتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.