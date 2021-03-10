حلف الناتو يحدد مهام عمل قواته في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الأربعاء عن تلقي وزيرها فؤاد حسين اتصالاً هاتفياً من الأمين العامّ لحلف الناتو يانس ستولتنبيرغ.

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، اليوم فإن الأمين العام لحلف الناتو قدمّ في بداية الحديث التهنئة بنجاح الزيارة التأريخية للحبر الأعظم البابا فرانسيس إلى العراق، قائلا: أعطت الزيارة صورة إيجابية وجذّابة عن المجتمع العراقي، إلى الخارج كما أظهرت حسن التنظيم الأمني في أنحاء مختلفة من العراق.

وبحث الجانبان خلال المكالمة، سُبُل إستمرار التعاون بين العراق وحلف الناتو في إطار السيادة الكاملة للعراق وقرارات الحكومة العراقية.

وأكد أمين عام حلف الناتو أن عديد أفراده يقتصر على جوانب التدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوات والاجهزة الأمنية العراقية.

كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بما يعزز المواجهة المشتركة ضد تنظيم .

هذا وقد دعا الأمين العام الوزير إلى المشاركة في الاجتماع الافتراضي القادم لجميع سفراء الناتو، والذي سوف ينعقد خلال الايام الآتية، لالقاء الضوء على الوضع السياسي والأمني في العراق والعلاقات مع دول المنطقة.