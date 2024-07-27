حكومة ذي قار تتحدث عن 16 موقع طمر صحي غير مطابقة للمواصفات

شفق نيوز/ أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق مهدي العلي، اليوم السبت، ان في المحافظة 16 موقع طمر صحي، مشيرا الى أن غالبيتها غير مطابقة للمواصفات الفنية.

وذكر العلي لوكالة شفق نيوز، ان "في محافظة ذي قار 16 موقع طمر صحي، لكن اثنان فقط منها مطابق للمواصفات الفنية"، لافتا إلى أن "المحافظة تسعى لإكمال متطلبات 6 مواقع طمر صحي أخرى لتكون مطابقة للمواصفات الفنية".

وتابع العلي، ان "المحافظة استحصلت موافقة وزارة المالية على استثمار موقع جديد بمساحة 78 دونم، يكون بديل للطمر الصحي الحالي في الناصرية"، مبينا ان "المحافظة فتحت باب التقديم عليه لغرض الاستثمار".

واضاف انه "لغاية الآن تقدمت 12 شركة استثمارية لغرض الاستثمار في نقل وفرز النفايات للموقع الجديد، لكن جميع عطاءاتها قيد الدراسة، كونها غير مطابقة للمتطلبات الحكومية، حيث ما تزال حكومة المحافظة تبحث عن شركة رصينة لغرض الاستثمار في هذا الملف".