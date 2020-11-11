حكومة الكاظمي تكلف "الأعرجي" بضبط الأمن في محافظة عراقية

شفق نيوز/ كلف المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي بضبط الأمن في محافظة ديالى.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتب الأخير ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار الكاظمي، في مستهل الاجتماع، الى "التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني"، ووجّه القوات الأمنية كافة بمواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية.

وبيّن أن "حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار له، تعد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية"، مشددا في الوقت نفسه على "ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد".

وقدّم نائب قائد العمليات المشتركة تقريراً مفصلاً عن العمليات الأمنية، التي انطلقت في جبال مكحول وخانوكة، لملاحقة تنظيم داعش وخلاياه ، فضلا عن العمليات التي انطلقت أمس الثلاثاء في صحراء الأنبار والنتائج الأمنية المتحققة.

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماعه الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى، والتشديد على ضبط الأمن فيها.

ووجّه المجلس مستشار الأمن الوطني، قاسم الاعرجي، بمتابعة تطورات الوضع الأمني في ديالى، على أن يحدد خلال الأيام المقبلة، اجتماع خاص لمناقشة الأوضاع فيها، وفق البيان.

كما ناقش المجلس، مشروع إصدار سمات الدخول والإقامة الإلكتروني، حيث قدّم فريق مختص عرضاً عن آلية إصدار السمة الالكترونية، وأكد المجلس أهمية تقديم الدعم الفني للمشروع، من أجل تسهيل إصدار سمات الدخول، وتذليل العقبات، بحسب ما وجّه به الكاظمي في وقت سابق.