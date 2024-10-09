حكم قضائي بحق "آية الشمري" بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بصدور حكم قضائي بحق البلوغر "آية الشمري" بتهمة المحتوى الهابط، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم آخر بحق "مصطفى الحجي" بالتهمة نفسها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القضاء العراقي أصدر حكماً بالحبس أربعة أشهر على البلوغر المدعوة (آية الشمري) بتهمة المحتوى الهابط".

وبين أن الحكم "جاء بعد جهود لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية بمتابعة أصحاب المحتويات المسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي".

ويوم أمس الثلاثاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "القضاء العراقي أصدر حكماً غيابياً بالحبس لمدة سنة بحق المدعو (مصطفى الحجي) بتهمة المحتوى الهابط".