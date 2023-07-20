حكم بالمؤبد وغرامة مقدارها 15 مليون دينار على تاجر مخدرات في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بحق تاجر مخدرات خطير اعتقل مطلع العام الحالي.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي ضد تاجر مخدرات خطير تم اعتقاله مطلع العام الحالي 2023 بعد ادانته بالمتاجرة بالمواد المخدرة ومحاولته ادخال كيلو و700 غرام من المواد المخدرة إلى مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن" القرار صدر استناداً لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".