"أحكام مخففة".. القضاء يدين امرأة أجهزت على زوجها وشاب قتل صديقه جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان محكمة جنايات المحافظة اصدرت احكاما بحق امرأة قتلت زوجها وشاب قتل صديقها رميا بالرصاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق امرأة قتلت زوجها طعنا بسكين حادة نتيجة خلافات بين الطرفين"، لافتا إلى أن "المحكمة أيضا حكمت بالسجن 10 سنوات ضد شاب أقدم على قتل صديقه رميا بالرصاص".

واضاف المصدر، ان " الحادثين وقعا بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة مطلع العام الحالي"، مبينا أن "القرارين صدرا استنادا لاحكام المادتين 406 و410 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".