أحكام قضائية شديدة بحق عشرة "إرهابيين" أُلقي القبض عليهم في نينوى

شفق نيوز/ أصدرت السلطات القضائية أحكامًا شديدة (إعدام ومؤبد) بحق عشرة "إرهابيين" أُلقي القبض عليهم من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى.

ذكرت ذلك وزارة الداخلية العراقية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، وأضافت أن ذلك جاء بعد التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المادية الثابتة، حيث اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وقيامهم بالعديد من الأعمال الإرهابية في المحافظة عام 2014، بالإضافة إلى تنفيذهم عمليات قتل بحق منتسبي القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء.