إحكام قضائية بحق أفراد من شبكة دولية ترسل العراقيين إلى روسيا

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الثلاثاء، بأن عدد أفراد الشبكة الدولية المرتبطة بدول عدة والتي تقوم بإرسال العراقيين إلى روسيا يبلغ ستة أشخاص.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن القضاء حكم على اثنين من أفراد الشبكة حتى الآن، فيما ينتظر الأربعة الآخرون مصيرهم بعد انتهاء الإجراءات التحقيقية معهم.

وبين المصدر، أن محكمة جنايات النجف أصدرت، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار بحق مدانٍ جنّد، مع مواطنين عراقيين آخرين، مجندين للقتال في روسيا مقابل المال والسكن والزواج.

وأشار إلى أن "التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل نشاط الشبكة وامتداداتها الدولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين".

وكانت وكالة شفق نيوز كشفت في تقارير وتحقيقات عن فقدان العديد من العائلات العراقية، الاتصال بأبنائها الذين توجهوا للقتال إلى جانب القوات الروسية في الحرب الدائرة منذ 24 شباط/ فبراير 2022 ضد أوكرانيا.

وآخر حالات الاختفاء التي سلطت عليها وكالة شفق نيوز الضوء هي اختفاء محمد عماد صاحب (24 عاماً)، حيث التقت الوكالة بوالدته السيدة زينب جبار، الساكنة في قضاء المسيب شمالي محافظة بابل العراقية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في تطور يرسخ خطورة الأمر الذي لم يعد محض معلومات مغلوطة حول التحاق الشباب إلى تلك الجبهة الدموية.

وعلى الرغم من نفي الحكومة العراقية امتلاكها بيانات رسمية بشأن هؤلاء، فإن تساؤلات كثيرة طُرحت حول الجهات التي سهلت سفرهم والوسطاء الذين نشطوا في محافظات الجنوب منذ عام 2023.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، قد أقرت خلال حديث لوكالة شفق نيوز في أيلول/ سبتمبر الماضي، بوجود عراقيين يقاتلون مع الجيش الروسي في الحرب مع أوكرانيا، معلنة التحرك داخل مجلس النواب لكشف حيثياته ووضع حد له.

يشار إلى أن السفير الروسي في العراق، ألبروس كوتراشيف قال خلال مقابلة نشرتها وكالة شفق نيوز بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إن "آلاف العراقيين مستعدون للانضمام إلى الجيش الروسي إذا فُتح الباب أمامهم".

وتعليقاً على تلك التصريحات عد المرصد العراقي لحقوق الإنسان (IOHR)، أنها "تسويقاً علنياً ومقلقاً" لفكرة تجنيد مواطنين عراقيين للمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.