أحكام إعدام بحق خمسة مدانين لقيامهم بعمليات تفجير في بغداد

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام بحق خمسة مدانين قاموا بعمليات تفجير في العاصمة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة اشتراكهم بحادث تفجير عبوة ناسفة في محافظة بغداد منطقة الكاظمية".

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بحق مجرمين بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة اشتراكهم بحادث تفجير حزام ناسف على زوار الامام الحسين (ع) في بغداد الدورة مما ادى الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

واضاف ان "المحكمة أصدرت قراراتها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005".

وأشار البيان إلى أن المدانين كانوا يرومون زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين وتحقيقاً لغايات ارهابية.