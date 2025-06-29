أحكام بالسجن بحق ضباط ومنتسبين بعد هروب موقوفين من أحداث النجف

شفق نيوز – بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بصدور أحكام قضائية بحق ضباط وموظفين بعد حادثة هروب موقوفين من سجن الأحداث في النجف التي وقعت قبل أكثر من أسبوع.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن أحكاماً بالسجن لمدة سنة واحدة صدرت بحق عدد من الضباط، فيما تم إخلاء سبيل ضابط آخر.

كما حكمت المحكمة، وفق المصدر، بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر بحق مفوضين اثنين ومنتسبين بعقود مرتبطين بالواقعة.

وفي 20 حزيران الجاري، تمكن ثلاثة موقوفين من الهروب من سجن الأحداث في النجف خلال فترة خروجهم للتشمس في باحة السجن، أحدهم متهم بجريمة قتل، بينما الآخران متهمان بسرقة.