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حقيقة وفاة معتقل في بغداد.. مصدر: عثر عليه ميتا اثناء التعداد الصباحي

Category: أمـن

Date: 2022-08-08T19:42:26+0000
حقيقة وفاة معتقل في بغداد.. مصدر: عثر عليه ميتا اثناء التعداد الصباحي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الاثنين، عن حقيقة وفاة أحد المعتقلين في مركز لمكافحة الإجرام في بغداد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في وقت سابق من اليوم خبر وفاة سجين داخل أحد مراكز مكافحة الاجرام في بغداد نتيجة التعذيب أثناء التحقيق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه بعد التحري ومقاطعة المعلومات 

اتضح أن أحد المواطنين قدم بلاغا بتعرض محله الى عدة سرقات بأيام مختلفة وقدم شكوى ضد اشخاص معروفين لديه وأثناء مراجعة كاميرات المراقبة اتضح أن حارس محله هو السارق وتمت مواجهته بمقاطع الفيديو.

وأضاف المصدر؛ أنه تم تشكيل فريق عمل من قبل مديرية مكافحة اجرام بغداد وتم القبض على أحد المتهمين وعرض السرقات التي قام بها والتي تقدر بـ100 مليون دينار عراقي بتاريخ 5 آب الجاري، وأثناء التعداد الصباحي على الموقوفين تبين أن المتهم المذكور أعلاه قد فارق الحياة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل مجلس تحقيقي بالموضوع وإيداع ضابط التحقيق التوقيف على ذمة التحقيق لتحديد المقصر واحالته الى المحكمة.

ولفت إلى أن الموقوف المتوفي يعاني من امراض نفسية وقام بالاعتداء على الموقوفين عدة مرات.

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