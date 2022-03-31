حقيقة مهاجمة طائرات مسيرة معمل بتروكيماوي جنوبي العراق

شفق نيوز/ نفى إعلام شرطة البصرة، اليوم الخميس، انباء تحدثت عن مهاجمة طائرات مسيرة معمل بتروكيماوي في المحافظة جنوبي العراق.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مزيفاً مفاده "طائرات مسيرة مجهولة تهاجم معمل للصناعات البتروكيماوية في محافظة البصرة بعد استئناف الانتاج فيه"، مبيناً "نحن ننفي هذا الخبر"، مؤكداً أن هذا المنشور مزور وعار عن الصحة.

ونوه البيان، على ضرورة أخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء محافظة البصرة .

بدورها كذبت وزارة الصناعة والمعادن تلك الأخبار، وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "ننفي نفياً قاطعاً هذهِ الأخبار العارية عن الصحة".

وأوضحت الوزارة، أن الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وصلت إلى مراحل مُتقدمة في تشغيل معاملها ووحداتها الإنتاجية سعياً منها لإعادة تدوير عجلة الإنتاج فيها"، مشيرة إلى أن تلك الاخبار "أكاذيب وشائعات لتشويش الرأي العام في ظلّ الظروف الراهنـة".