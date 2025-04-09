حقيقة دخول قوات البيشمركة الى سيطرات امنية في خانقين

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع، يوم الأربعاء، حقيقة دخول قوات البيشمركة الكوردية الى سيطرات أمنية في قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الأنباء التي تتحدث عن دخول قوات البيشمركة الكوردية الى سيطرات أمنية ضمن حدود خانقين أبرزها سيطرة القبان لمسكها غير صحيحة وعارية عن الصحة تماما".

وأضاف أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيراً بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في المناطق المشتركة على الحدود الفاصلة بين ديالى والسليمانية، حيث تم تقسيم القواطع بينهما وفقاً لاتفاقيات حكومية عالية المستوى، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على الأمن في المناطق المذكورة، مما منع حدوث أي خروقات".

وكانت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام محلية تداولت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بتحرك قوات من البيشمركة صوب سيطرات عسكرية اتحادية في قضاء خانقين.