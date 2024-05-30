حقيقة تعرض داعش على قطعات للحشد الشعبي شمال غربي كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدران أمنيان في محافظة كركوك، يوم الخميس، عن حقيقة تعرض قطعات الحشد الشعبي لهجوم من عناصر داعش شمال غربي المحافظة.

وأخبر المصدران وكالة شفق نيوز، أن "قطعات من اللواء 40 من الحشد الشعبي قاطع قرية الملح بقضاء الدبس 60 كم شمال غربي كركوك)، رصدت تحركات لأشخاص قرب السواتر التي ينتشرون فيها في اطراف الوادي وتحسبا لأي عارض أمني قامت قوة من اللواء بالانتشار في محيط الوادي وأطلقت نيران اسلحتها باتجاه المناطق التي فيها أحراش وقصب في المياه".

وتابع المصدر أن "القطعات التابعة للواء لم تتعرض لهجوم بل رصدت عبر الكاميرا الحرارية أشخاصاً يتحركون في أطراف وادي الملح والآن. القطعات الامنية منتشرة في عموم القاطع وتجري عملية بحث وتمشيط للمنطقة منعا لأي خرق أمني".