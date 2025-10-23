حقيقة الانفجار في منطقة الشعلة ببغداد

شفق نيوز– بغداد

أوضح مصدر أمني، صباح اليوم الخميس، حقيقة الانفجار في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد، مبينا أنه حادث عرضي بلا إصابات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الصوت الذي سُمع فجر اليوم في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد ناتج عن انفجار قنينة غاز يدوية صغيرة داخل مطبخ منزل أحد الموظفين المدنيين المنتسبين لوزارة الداخلية.

وأكد المصدر، أن الحديث عن استهداف منزل الموظف غير صحيح، مبيناً أنه لم تُسجل أي إصابات تُذكر، كما لم يتقدم صاحب المنزل بشكوى ضد أحد لكون الحادث وقع نتيجة قضاء وقدر.

وأضاف أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود انفجارات أو استهدافات في المنطقة غير صحيح، مؤكداً أن الوضع الأمني مستقر وآمن.