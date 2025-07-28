حقيقة اقتحام مركز شرطة في بابل

شفق نيوز- بابل

أصدرت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الاثنين، توضيحاً رسمياً بشأن الأنباء المتداولة حول اقتحام مركز شرطة في المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام مجموعة لمركز شرطة الجبل ضمن قاطع شرطة البلدة (الصوب الكبير )، غير صحيح".

وأضاف البيان، أن "الحقيقة هي أن أحد المواطنين أنهى مدة محكوميته في السجن الإصلاحي ببغداد، وبعد استكمال الإجراءات الأصولية وتدقيق موقفه عبر الحاسبة الجنائية، تبيّن وجود قضية أخرى بحقه، فتم تسفيره إلى مركز شرطة الجبل، جهة الطلب".

وأشار إلى أنه "خلال ذلك تجمّع عدد من ذويه ومحبيه خارج المركز للاحتفال بخروجه، ما تم تفسيره بشكل خاطئ من قبل بعض المتابعين"، مبيناً أن "بعد عرض أوراقه على القاضي المختص، صدر قرار بشمول قضيته ضمن قانون العفو الأخير، وجرى إطلاق سراحه حسب الإجراءات القانونية المعتمدة".