حقوق الإنسان: 152 قتيلاً وجريحاً في حصيلة احتجاجات التحرير

شفق نيوز/ أفادت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الأربعاء، بسقوط 152 قتيلاً وجريحاً خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد مساء الثلاثاء.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التصادمات التي حدثت في ساحة التحرير ببغداد أدت لاستشهاد متظاهرين اثنين وإصابة 20 آخرين، ومازال اصابة العديد منهم خطرة حتى الآن، إضافة إلى إصابة 130 من القوات الامنية".

وأشارت إلى "اعتقال عدد كبير من المتظاهرين، تم اطلاق سراحهم والمتبقي 11 متظاهراً معتقلاً، تم عرض اوراقهم على القضاء مع حرق كرفان عدد (2) تابع لقوة حفظ النظام نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية والحجارة والالات الحادة من قبل المتظاهرين".

وأضافت أن "المفوضية ومنذ بدء التظاهرات ولغاية هذه اللحظة كانت تطالب بمنع استخدام العنف المفرط واخضعت قوات حفظ القانون والقوات الامنية المساندة لها لاكثر من (500) ورشة تدريبية حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم".

وتابعت بالقول، "في الوقت الذي تؤكد المفوضية فيه على المتظاهرين التزامهم التام بمعايير التظاهر السلمي والابتعاد عن اية تصادمات مع القوات الامنية، فأنها تجدد مطالبتها لكافة الاطراف باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات".

كما طالبت المفوضية، القائد العام للقوات المسلحة، "بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات الاكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط واحالتهم للقضاء واطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات".

وجددت المفوضية مطالبتها للمتظاهرين "بمنع من يريد حرف التظاهرات عن مسارها السلمي واستمرار ممارستهم لهذا الحق عبر التعاون مع القوات الامنية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة".

وشهدت بغداد احتجاجات حاشدة تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة وتخللتها أعمال عنف في ساحة التحرير. وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق في أعمال العنف.