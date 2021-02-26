حقوق الإنسان تعلن وقوع 276 ضحية ومصابا بأحداث الناصرية: الوضع خارج السيطرة

شفق نيوز/ أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، يوم الجمعة، عن وقوع 276 ضحية ومصابا خلال الصدامات التي وقعت بين المتظاهرين والأمن خلال الخمسة أيام الأخيرة، محذرا من أن الوضع في الناصرية اصبح "خارج السيطرة".

وقال البياتي، إن "الوضع خارج السيطرة في ‎الناصرية والدماء تسيل والحكومة تتفرج"، مضيفا أن "حصيلة الايام الخمسة من الاحتجاجات في المحافظة هي ٥ شهداء و ٢٧١ جريحا منهم ١٤٧ من القوات الأمنية".

من جانبها، أدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق حالة الانفلات الامني التي تعيشها محافظة ذي قار والتي تسببت بسقوط الضحايا بين المتظاهرين والقوات الامنية.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تابعت من خلال فرقها الرصدية الاحتجاجات في محافظة ذي قار والتي ادت تفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية وبأسف بالغ الى استشهاد (متظاهرين) واصابة (١٤٧) من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والالات الحادة اضافة الى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالاطارات المحروقة ".

وحذرت المفوضية، من ان "استمرار الانفلات الامني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الامنية بدورها في حفظ الامن والامان ، سيؤدي بالنتيجة الى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا".

وتابعت أنها "سبق ان دعت رئيس الوزراء الى تولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الامني فيها وتجدد دعوتها اليوم بعد تفاقم التصادمات وسقوط هذا الكم الكبير من الشهداء والمصابين".

ودعت المفوضية الحكومة المحلية الاستجابة إلى "مطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص".