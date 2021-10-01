حقوق الإنسان النيابية: عودة عوائل داعش إلى مخيم الجدعة قنبلة موقوتة تهدد البلاد

شفق نيوز/ وصف النائب شيروان الدوبرداني عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الجمعة، أن عودة عوائل داعش إلى مخيم الجدعة قنبلة موقوتة.

وقال شيروان لوكالة شفق نيوز؛ "أننا قد فوجئنا بوصول عددا من عوائل داعش ويبلغ عددهم 480 شخص ومعظمهم شباب ومن المحافظات الأنبار وصلاح الدين وبغداد وفقط 20 شخص من محافظة نينوى إلى مخيم الجدعة".

ولفت إلى أنه "كان هناك اجتماع لنواب محافظة نينوى وزير الهجرة والمهجرين السابق بأن تسكن هذه العوائل حسب المحافظات التي تنحدر منها لكن لم نجد استجابة من الحكومة العراقية"، مشيرا إلى أن "وجود هذه العوائل في محافظة نينوى يؤثر سلباً على الوضع الأمني والاقتصادي في المحافظة وخاصةً جنوب الموصل لأن آلاف الشهداء من أهالي الموصل ذهبو ضحايا".

وأشار إلى أن "الفكر الداعشي لازال مؤثرا بهذه العوائل وان هؤلاء لازالوا يحملون الفكر الإرهابي دون الإهتمام بهم وتثقيفهم عبر برنامج خاص بهم وتأهيل النساء والأطفال من قبل الحكومة والمنظمات".

وتابع أن "هناك تواجداً لداعش في أغلب المناطق التي يكون فيها حواضن وبالتالي يكون تواصل مع عوائلهم الساكنة في المخيم، وهنا نجد خطورة كبيرة على المحافظة وعلى صعيد العراق والى الآن نسمع سقوط شهداء من الجيش والشرطة والحشد والبيشمركة"، داعياً الحكومة العراقية إلى إيجاد حل لتواجد هذه العوائل في مخيم الجدعة.