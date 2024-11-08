حقوق الإنسان النيابية: الإرهابي المسؤول عن تفجير كركوك تابع لحزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ارشد الصالحي، يوم الجمعة، أن "الإرهابي المعتقل" في محافظة كركوك تابع لحزب العمال الكوردستاني.

وقال الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على إرهابي من حزب العمال الكوردستاني من قبل قواتنا الأمنية".

وأضاف أن "قوات جهاز الأمن الوطني تمكنت من القبض على الإرهابي التابع لحزب العمال الكوردستاني الذي نفذ الهجوم على السيد صايغين حاجي أوغلو، مسؤول تنظيم البيت التركماني في كركوك".

وتابع "نامل ألا يتم إطلاق سراح هذا الإرهابي، مثل الإرهابيين الآخرين الذين أحرقوا آثارنا التاريخية".

وكان جهاز الأمن الوطني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، القبض على المتهم بتفجير "محل تجاري" في كركوك بعد عملية رصد دقيقة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد ستة أيام من تنفيذ هجوم استهدف أحد المحال التجارية في محافظة كركوك بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة صاحب المحل وزوجته، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات الأسايش في السليمانية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالعملية الإرهابية".

وكشفت التحقيقات وفقاً للبيان أن "المتهم قام بمراقبة موقع الاستهداف عدة مرات، حيث أخفى العبوة الناسفة داخل حقيبة ووضعها أمام الموقع، ثم قام بتفجيرها عن بُعد باستخدام جهاز هاتف".

وتابع البيان، "فور وقوع الحادث، شكلت مفارز الأمن الوطني فريق عمل مختص وفعَّلت الجهود الاستخبارية والفنية لتتبع تحركات المتهم، التي بينت هروبه إلى خارج العراق ومكث هناك لمدة خمسة أيام قبل استدراجه إلى السليمانية".

وختم بالقول، "بعد تحديد مكان تواجده، استحصلت مفارزنا على الموافقات القضائية اللازمة لإلقاء القبض عليه وفق أحكام المادة (4) إرهاب، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".