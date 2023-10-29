"حفنة من التراب والطين" تفجر نزاعاً دامياً جنوبي العراق

قتل وجرحى خلال نزاعين نزاعان عشائريان على اراض زراعية يؤديان لمقتل وإصابة 8 اشخاص جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الاحد، بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص، بنزاعين عشائرين وقعا في مناطق بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينيات من عمره قتل بقضاء الكحلاء بسبب اندلاع نزاع مسلح بين ابناء عمومته نتيجة خلاف على أرض زراعية".

واضاف المصدر، ان "نزاعا عشائريا آخر اندلع بمنطقة الطيب بين عشيرتين وادى لإصابة سبعة اشخاص بعضهم عناصر امن شاركوا بالنزاع المسلح"، مبينا ان " النزاع اندلع بسبب خلاف على ارض زراعية ايضا".