حفظ القانون يرد بمسيل الدموع على مجموعة "غير منضبطة" استخدمت "المولوتوف"

شفق نيوز/ استخدمت القوات الأمنية، يوم الأحد، القنابل المسيلة للدموع رداً على محتجين قذفوا القناني الحارقة "مولوتوف" والحجارة صوب عناصر حفظ القانون.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية ألقت عدة قنابل مسيلة للدموع باتجاه مجموعة غير منضبطة قامت بإضرام النار في الإطارات واطلاق القناني الحارقة باتجاه عناصر قوات حفظ القانون المتواجدة في جسر السنك".

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم بأن عددا من المحتجين أصيبوا بجروح، في مصادمات وقعت مع عناصر قوات حفظ القانون بعد محاولتهم رفع الاسلاك الشائكة من شارع رئيسي في منطقة العلاوي ببغداد.

كما شددت الأجهزة الأمنية في بغداد، اليوم، من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.

في وقت دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.

وأضاف رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كما ندعوهم الى التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن أية حالة سلبية او مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم".

وبين أن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".