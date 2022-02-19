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حظر دخول الشاحنات إلى العاصمة بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-02-19T21:21:13+0000
حظر دخول الشاحنات إلى العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن السلطات الأمنية حظرت دخول الشاحنات إلى العاصمة بغداد ضمن الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة وفاة الإمام الكاظم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القيادات الأمنية العليا أصدرت توجيهات بشأن زيارة وفاة الامام الكاظم وتضمنت منع دخول الشاحنات التي تحمل المواد الانشائية وحديد السكراب وشاحنات نقل العجلات واي شاحنة اخرى الى حدود مسؤولية قيادة عمليات بغداد بدءا من الساعة السادسة صباحا يوم الخميس المصادف ٢٤/٢/٢٠٢٢ ولغاية يوم ٢٨/٢/٢٠٢٢".

وأشار إلى "السماح لشاحنات نقل الفواكه والخضار والمواد الغذائية والطحين ومياه الشرب الادوية والمستلزمات الطبية والاوكسجين وصهاريج الوقود وكل مايتعلق بمواد البقاء على الحياة".

وأفادت التوجيهات، وفق المصدر، بأنه "بامكان الشاحنات القادمة من محافظة الانبار الى الجنوب وبالعكس استخدام الطريق السريع والاستمرار بالحركة لعدم وجود مايمنع حركتها ولعدم تقاطع الحركة مع حركة الزائرين".

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