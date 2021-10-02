حظر حركة التنقل بين المحافظات العراقية

شفق نيوز/ قررت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق يوم السبت فرض حظر على حركة التنقل للعجلات والمشاة في البلاد لمدة يوم واحد.

أعلن ذلك الفريق الركن عبد الأمير الشمري رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد مع رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف.

وقال الفريق الركن الشمري خلال المؤتمر، إنه: سيتم اغلاق المنافذ الحدودية والمطارات في التاسع من الشهر الجاري ولغاية الحادي عشر من الشهر ذاته.

وأشار إلى اغلاق مداخل والسيطرات الرئيسية للمحافظات ومنع تنقل العجلات والأشخاص اعتبارا من العاشر، ولغاية الحادي عشر من هذا الشهر، منوها إلى تحويل اللجنة الامنية العليا لفرض حظر شامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة.

ولفت إلى منع التجمعات البشرية كافة اعتبارا من يوم 9 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري ولغاية يوم 13 من الشهر ذاته.

وشدد على منع تسيير الطائرات المسيرة لغرض التصوير، وستتعامل معها القوات الأمنية وفق قواعد الاشتباك.

من جهته قال القاضي خلف خلال المؤتمر، إن اللجنة العليا قامت بتأمين مخازن المفوضية العليا بشكل تام.