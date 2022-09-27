حظر تجوال لستة أنواع من المركبات في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بصدور قرار من قيادة عمليات بغداد بمنع تجوال عدة أنواع من السيارات، وذلك بالتزامن مع تدابير أمنية مشددة اتخذت في عدة مناطق العاصمة، عشية جلسة للبرلمان العراقي، في وقت تدور فيه الأنباء عن خروج تظاهرة متزامنة لأتباع التيار الصدري في منطقة التحرير التي أحكمت طرق الوصول إليها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القرار شمل منع حركة كل من: الدراجات النارية، عجلات الكوستر، منشآت نقل الركاب، عجلات الحمل بأنواعها كافة، المعدات الهندسية (شفل- كرين - بلدوزر) العجلات التي تحمل الخيام بأنواعها كافة.

وقررت السلطات الأمنية في بغداد، إحكام إغلاق الطرق الحيوية والرئيسية في العامة بغداد، بحسب مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، الذي اكد أن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين تظاهرات محتملة وجلسة البرلمان دخلت حيز التنفيذ، حيث شملت اغلاق جسور الجمهورية، السنك، جسر مدينة الطب وملعب الشعب، بالإضافة تقييد الخروج والدخول في مدينة الصدر.

وأضاف أن العاصمة بغداد تم تقسيمها ثلاثة قواطع، حيث خرجت أكثر من 70 بالمائة من الطرق والجسور عن الخدمة، بالإضافة إلى إحكام إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل، بالإضافة إلى المداخل الرئيسية الى العاصمة.