حظر تجوال في مدينة عراقية إثر إلقاء "صينية شاي" على برلماني سابق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بفرض حظر تجوال على خلفية مشاجرة عشائرية في قضاء العلم شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فصلا عشائريا عقد في قضاء العلم بين قبيلة النائب السابق وعضو هيئة النزاهة بدر الفحل وبين قبيلة أخرى لحسم مشكلة عشائرية سابقة.

وتابع أنه خلال جلسة الفصل التي حضرها مسؤولون، قام احد الأشخاص ممن يقومون بالضيافة بالقاء (صينية) الشاي على النائب بدر الفحل ما سبب اشتباكاً ومشاجرة تدخلت الشرطة والعشائر لفضها واحتوائها.

واكد ان قوات الامن فرضت حظرا للتجوال في قضاء العلم لمنع وقوع نزاع مسلح بين الاطراف، مشيرا إلى أن المشكلة في طريقها للحل بتدخل ووساطة حكومية وعشائرية.