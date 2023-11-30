حظر تجوال في مدينة عراقية بعد انفجارين وهجوم مسلح خلف 25 ضحية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بارتفاع حصيلة الهجوم المزدوج الذي وقع في أطراف ناحية الوجيهية إلى أكثر من 25 ضحية، كما فرض حظر للتجوال في قضاء المقدادية، ضمن محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حصيلة الهجوم المزدوج بين ناحية الوجيهية وقرية العمرانية شمال شرق بعقوبة ارتفع إلى 9 ضحايا و16 مصاباً"، مؤكداً أن "حصيلة الضحايا في تزايد جراء الإصابات البالغة".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم استهدف مدنيين عائدين من تجمع انتخابي في قضاء بلدروز"، مشيراً إلى أن "من بين الضحايا أقارب النائب صلاح زيني".

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة ديالى، حالة الانذار والاستنفار في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة تحسبا لأي تداعيات أو طارئ أمني".

وأبلغ مصدر في الشرطة، الوكالة، في وقت سابق من اليوم، بأن هجوماً مزدوجاً نفذه مجهولون بعبوتين ناسفتين وأسلحة قنص استهدفت مركبة تقل مدنيين بين ناحية الوجيهية 25 كم شمال شرق بعقوبة، وقرية (العمرانية).