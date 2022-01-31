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حظر تجوال بمدينة عراقية على خلفية نزاع عشائري طاحن

Category: أمـن

Date: 2022-01-31T20:37:38+0000
حظر تجوال بمدينة عراقية على خلفية نزاع عشائري طاحن

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بفرض حظر التجوال في قضاء قلعة صالح ضمن محافظة ميسان، على خلفية نزاع عشائري طاحن.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قائد شرطة ميسان، أجرى جولة في قلعة صالح، لفرض الأمن والقبض على متسببي النزاع العشائري، وفرض حظر تجوال مشدد على على الأشخاص والعجلات، من قبل قوات فوج المهمات الخاصة، وسوات، والجيش العراقي".

ويدور النزاع العشائري في قلعة صالح، منذ عصر يوم الاثنين، بين عشيرتي النوافل وبيت فيصل، وأسفر حتى اللحظة، عن مقتل أحد أبناء عشيرة النوافل، وجرح أكثر من خمسة أشخاص من الطرفين، فضلاً عن أضرار مادية لحقت بأحد المنازل.

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