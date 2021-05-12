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حظر التجوال يقطع أوصال بغداد.. هذه هي الشوارع المغلقة والمفتوحة (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-05-12T13:16:01+0000
حظر التجوال يقطع أوصال بغداد.. هذه هي الشوارع المغلقة والمفتوحة (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن اغلب الجسور والطرق في العاصمة بغداد سالكة وذلك خلال اليوم الاول من الحظر الشامل والذي يستمر 10 ايام.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ، أن "جسور الطابقين والجادرية والجمهورية والسنك، اضافة الى شارع ابو نواس وسريع الدورة كلها سالكة".

واوضح أن "الطريق من ساحة التحرير باتجاه السعدون مغلق والسايد الثاني سالك"، مشيرا الى ان "مدخل زيونة من جهة ملعب الشعب فيه تشديد ومدخل زيونة من السريع مغلق بكتل كونكريتية".

وتابع أن "الطريق من ساحة كهرمانة باتجاه المسرح الوطني مغلق بكتل كونكريتية وطريق ساحة التحرير سالك، فيما اغلق الطريق من ساحة الواثق باتجاه شارع ٤٢ بكتل كونكريتية".

من جانبه ترأس قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بهجت مؤتمراً أمنيآ في مقر القيادة بحضور قادة الفرق والتشكيلات المرتبطة بالقيادة، ومدراء الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية، والمرور والدفاع المدني لقاطعي الكرخ والرصافة، وضباط هيئة ركن القيادة.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد قائد العمليات على متابعة عمل القطعات، واسلوب تنفيذ الواجبات بكل مهنية وحرص.

كما شدد قائد العمليات على أهمية التعامل الإنساني مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تنفيذ وصايا اللجنة العليا للصحة والسلامة.

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