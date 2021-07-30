حصيلة أولية: 3 ضحايا و15 جريحا في هجوم لداعش على مجلس عزاء ناحية يثرب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، بسقوط 18 شخصا بين ضحية وجريح بهجوم لداعش على مجلس عزاء جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن عناصر من داعش هاجمت مجلس عزاء في قرية البو جيلي في اطراف ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين.

واضاف أن "الأهالي اشتبكوا مع داعش ما أوقع 3 ضحايا من القوات الامنية كانوا مكلفين بحماية مجلس العزاء، و15 مصابا بينهم حالات حرجة في حصيلة أولية للهجوم".

وأكد أن قوات من الشرطة هرعت إلى مكان الحادث لمعالجة الموقف قبل أن تنسحب عناصر داعش إلى البساتين القريبة من الحادث.

بدوره؛ ندد محافظ صلاح الدين بالهجوم الذي اوقع ضحايا، شهداء وجرحى، في مجلس عزاء، مساء الجمعة، 30 تموز (يوليو) 2021، في ناحية يثرب.

وقال الجبر ان "تلك الهجمات مؤشر خطير وعلينا جميعاً ان نعي الخطر، وان يعمل الجميع لعدم وقوع مثل تلك الهجمات".

الجبر وجه الاجهزة الامنية بسرعة التحقيق، وتقديم الجناة الى العدالة، ومحاسبة المقصرين.

واضاف الجبر اننا يجب ان نعمل جميعاً على عودة النازحين واعادة الاستقرار بالكامل وفرض السلم المجتمعي، واعادة اللحمة الوطنية بين ابناء المناطق.

وتعد مناطق أطراف يثرب بؤرا أوكارا خفية التنظيمات المسلحة بسبب طبيعتها الجغرافية وكثافة بساتينها التي يستغلها المسلحون ملاذات ومنطلقا للهجمات.