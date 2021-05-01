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حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط
Category: أمـن
Date: 2021-05-01T09:36:18+0000
حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط
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