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حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط

Category: أمـن

Date: 2021-05-01T09:36:18+0000
حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط

حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط

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