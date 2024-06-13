حصيلة "مخدرات" ثقيلة في العراق خلال 5 أشهر من 2024

شفق نيوز/ كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن حصيلة المعتقلين بجريمة المخدرات والكميات المضبوطة منذ مطلع العام 2024 الحالي ولغاية الأول من حزيران الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، الحقوقي حسين يوسف التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شؤون المخدرات، ألقت القبض على ما يقارب 7000 متورط بجريمة المخدرات".

وأضاف التميمي، أن "المديرية ولغاية أواخر شهر أيار الماضي، ضبطت نحو طنين من مختلف المواد المخدرة، وما يقارب 10 أطنان من الموثرات العقلية".

وأشار المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات، إلى "قتل وإصابة ما يقارب 30 متاجر بالمخدرات، اثناء الاشتباكات المسلحة معهم".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم 15 أيار الماضي، صدور قرابة 100 حكم بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بتجارة المخدرات محليين ودوليين خلال العامين 2023 - 2024.