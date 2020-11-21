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حصيلة كمين داعش ترتفع إلى 18 ضحية وجريحاً في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2020-11-21T20:55:35+0000
حصيلة كمين داعش ترتفع إلى 18 ضحية وجريحاً في صلاح الدين

حصيلة كمين داعش ترتفع إلى 18 ضحية وجريحاً في صلاح الدين

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