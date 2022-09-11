حصيلة قتلى الضربة الجوية لداعش في ديالى ترتفع بعد العثور على أشلاء عنصرين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بارتفاع قتلى عناصر تنظيم داعش بالضربة الجوية التي نفذتها المقاتلات الحربية العراقية في محافظة ديالى بعد العثور على أشلاء بشرية متناثرة لعنصرين من التنظيم المتشدد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ العثور على أشلاء بشرية لاثنين من مسلحي داعش تناثرت بين الادغال قرب بحيرة حمرين 83 كم شمال شرق بعقوبة اثر الضربة الجوية لطائرات اف 16 العراقية يوم امس.

وبهذا ترتفع حصيلة قتلى داعش اثر الضربة الى 6 ارهابيين، وفقا للمصدر.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد ذكرت أمس السبت، في بيان، أن وكالة الاستخبارات وبالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، مكنت طيران القوة الجوية من تدمير وكر للإرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وبينت أنه تم تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F16 أسفرتا وبحسب المعلومات الأولية عن قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، فيما باشرت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتفتيش المكان المستهدف، وتمكنت من قتل إرهابي رابع بعد الاشتباك معه.

ومن بين القتلى الإرهابيين (وسام علي حمد) الذي اقدم على نحر العقيد الشهيد (ياسر الجوراني) مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الاعظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2021، اختطف عناصر داعش أربعة أشخاص خلال رحلة صيد قرب بحيرة حمرين، وهم مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني، إلى جانب منتسباً في الحشد الشعبي، وموظفاً في مصرف، والرابع كاسب.

وعلى إثر ذلك شنت القوات الأمنية عمليات بحث وتفتيش مكثفة للتوصل أخيراً إلى مكان احتجاز المختطفين لتعثر على واحد منهم فقط والذي كشف قبل أن يلفظ أنفاسها الأخيرة متأثراً بجراحه أن عناصر داعش قاموا بنحر العقيد ياسر الجوراني.