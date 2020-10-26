حصيلة صادمة.. مقتل وإصابة 62 متظاهراً وعنصر أمن بيوم واحد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، عن حصيلة الإصابات والضحايا التي شهدتها التظاهرات اليوم الاثنين، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العاصمة بغداد شهدت تظاهر نحو 550 متظاهرا، مشيرا إلى "سقوط ضحيتين من المتظاهرين وإصابة 9 آخرين".

وأضاف أن "نحو 150 متظاهرا تجمعوا في ساحات تظاهر محافظة بابل"، لافتا إلى "إصابة مدني و39 عنصر أمن".

وفي كربلاء اوضح المصدر، أن "عدد المتظاهرين بلغ نحو 500 متظاهر"، لافتا إلى أن "عدد الجرحى بلغ 11 من رجال الأمن".

وهذا ثاني يوم من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في الذكرى السنوية الأولى للتظاهرات غير المسبوقة التي أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ويوم أمس، أصيب العشرات من أفراد الأمن والمتظاهرين في مصادمات لا سيما في بغداد، إلا أنه يتم تسجيل قتلى.

ومساء الأحد، قال المتحدث باسم الصحة سيف البدر في مؤتمر صحفي إن 240 متظاهرا وعنصر أمن أصيبوا خلال الاحتجاجات.