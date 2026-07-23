حصيلة صادمة.. بغداد تسجل 6 حالات خلال 24 ساعة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتسجيل أربع حالات انتحار في العاصمة بغداد، ليبلغ مجموع حالات الانتحار المسجلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ست حالات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلًا من مواليد 2006 اقدم، اليوم، على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة قطعة قماش معلقة بسقف غرفته داخل منزله في مدينة الشعلة، جنوب غربي بغداد"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن حالته النفسية لم تكن جيدة بسبب معاناته من مرض الصرع".

وفي حادث آخر، أقدم رجل على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقية داخل منزله في قضاء أبي غريب، غربي بغداد، بسبب سوء حالته النفسية، بحسب المصدر.

وفي حادث ثالث، أقدمت امرأة على محاولة الانتحار بحرق نفسها باستخدام مادة النفط الأبيض داخل منزل عمتها في منطقة الحميدية، شرقي بغداد، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أنها أقدمت على ذلك بسبب انفصالها عن زوجها.

وفي حادث رابع، أقدم رجل على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقية داخل منزله في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأوضح المصدر أن "العاصمة بغداد سجلت بذلك ست حالات انتحار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها حالة المنتسب وحالة الطالب".

وكانت بغداد سجلت، أمس الأربعاء، حالتي انتحار، الأولى لمنتسب في الوحدة المكلفة بحماية سجن أبو غريب، والثانية لطالب أطلق النار على نفسه داخل منزله في منطقة المعوقين التابعة للكمالية، بعد رسوبه في الامتحانات الإعدادية وفق المعلومات الأولية.