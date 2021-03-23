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حصيلة رسمية لانفجار بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-23T09:32:06+0000
حصيلة رسمية لانفجار بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بمصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انفجار بغداد الذي وقع عبر دراجة نارية.

وذكرت الخلية في بيان، أن انفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية، على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، مما ادى الى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته، كمعلومات أولية عن الحادث.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن سائق الدراجة كان يحمل رمانة يدوية عدد اثنين وعبوة ناسفة محلية الصنع، وأن المعلومات الاولية تشير الى انه كان ينوي نقل هذه المواد الى مكان معين وخلل اصابة المواد المتفجرة ادى الى وقوع الحادث ومقتل الناقل.

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