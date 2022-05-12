حصيلة حريق النجف ترتفع لأربع وفيات ومصابين جميعهم من أسرة واحدة

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الخميس، بإرتفاع حصيلة حادث حريق اندلع داخل منزل في مدينة النجف إلى وفاة وإصابة ستة أشخاص جميعهم من أسرة واحدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة حادث حريق منزل المكرمة في النجف ارتفع إلى 4 ضحايا ثلاث فتيات ورجل مسن.

وأشار إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا وشكلت الجهات المعنية لجنة تحقيقية لمعرفة سبب الحريق، وفقا للمصدر.

وكان مصدر امني مسؤول بمحافظة النجف قد افاد في وقت سابق اليوم بمصرع فتاتين شقيقتين بحادث حريق وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتاتين شقيقتين لقيتا مصرعهما بحادث حريق منزلهما بمنطقة حي الكرامة وسط مدينة النجف".

وبين المصدر، ان " الحريق لم تعرف اسبابه لغاية الآن، وتم اخماده من قبل فرق الدفاع المدني في المحافظة".