سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حصيلة جديدة.. 24 قتيلاً وجريحاً بين صفوف متظاهري التحرير

Category: أمـن

Date: 2021-05-25T17:29:46+0000
حصيلة جديدة.. 24 قتيلاً وجريحاً بين صفوف متظاهري التحرير

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي بسقوط 24 قتيلا وجريحا يوم الثلاثاء بين صفوف المتظاهرين في احتجاجات ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهراً قتل وأصيب 23 آخرون بجروح خلال إطلاق الرصاص وأعمال العنف الأخرى في ساحة التحرير".

وأضاف أن "جثة القتيل موجودة في مستشفى الكندي إضافة إلى 13 جريحا، و6 جرحى آخرون في مستشفى الجملة العصبية و4 في مستشفى الشيخ زايد".

وكانت قوات الأمن قد أطلقت الرصاص الحي لتفريق الاف المتظاهرين في ساحة التحرير والذين كانوا يطالبون بالكشف عن قتلة زملائهم المحتجين والناشطين.

ووفق شهود عيان ومصادر أمنية لوكالة شفق نيوز فإن قوات الأمن أحكمت قبضتها على ساحة التحرير بعد تفريق المتظاهرين بالقوة.

related

بغداد.. مناوشات بين متظاهرين والأمن قرب التحرير ومحتجون يقطعون طريقاً حيوياً (صور)

Date: 2020-10-26 11:29:12
بغداد.. مناوشات بين متظاهرين والأمن قرب التحرير ومحتجون يقطعون طريقاً حيوياً (صور)

رويترز: 40 قتيلا وجريحا باستخدام الامن القنابل ضد المحتجين ببغداد

Date: 2019-11-21 10:34:07
رويترز: 40 قتيلا وجريحا باستخدام الامن القنابل ضد المحتجين ببغداد

مفوضية حقوق الانسان تحذر من انفلات الوضع الامني في ساحة التحرير

Date: 2019-12-06 21:49:36
مفوضية حقوق الانسان تحذر من انفلات الوضع الامني في ساحة التحرير

3 قتلى وعشرات الجرحى بارتفاع حصيلة الضحايا بصفوف المحتجين في العراق

Date: 2020-01-25 16:43:27
3 قتلى وعشرات الجرحى بارتفاع حصيلة الضحايا بصفوف المحتجين في العراق

التحرير.. إطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين

Date: 2021-05-25 15:25:18
التحرير.. إطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين

في اول إجراء منذ سنة.. قوة خاصة تتحرك لإعادة فتح ساحة التحرير

Date: 2020-10-28 08:22:41
في اول إجراء منذ سنة.. قوة خاصة تتحرك لإعادة فتح ساحة التحرير

قائد عمليات البصرة: سيارات مجهولة اطلقت النار على المتظاهرين وقتلت 7 منهم

Date: 2019-11-08 18:36:32
قائد عمليات البصرة: سيارات مجهولة اطلقت النار على المتظاهرين وقتلت 7 منهم

الداخلية تعلن اعتقال 141 متظاهراً بتهمة واحدة

Date: 2020-10-26 16:42:07
الداخلية تعلن اعتقال 141 متظاهراً بتهمة واحدة