حصيلة جديدة.. 24 قتيلاً وجريحاً بين صفوف متظاهري التحرير

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي بسقوط 24 قتيلا وجريحا يوم الثلاثاء بين صفوف المتظاهرين في احتجاجات ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهراً قتل وأصيب 23 آخرون بجروح خلال إطلاق الرصاص وأعمال العنف الأخرى في ساحة التحرير".

وأضاف أن "جثة القتيل موجودة في مستشفى الكندي إضافة إلى 13 جريحا، و6 جرحى آخرون في مستشفى الجملة العصبية و4 في مستشفى الشيخ زايد".

وكانت قوات الأمن قد أطلقت الرصاص الحي لتفريق الاف المتظاهرين في ساحة التحرير والذين كانوا يطالبون بالكشف عن قتلة زملائهم المحتجين والناشطين.

ووفق شهود عيان ومصادر أمنية لوكالة شفق نيوز فإن قوات الأمن أحكمت قبضتها على ساحة التحرير بعد تفريق المتظاهرين بالقوة.