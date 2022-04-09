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بينهم مقاتلون من الحشد .. حصيلة جديدة لهجوم داعش جنوبي كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-04-09T17:58:28+0000
بينهم مقاتلون من الحشد .. حصيلة جديدة لهجوم داعش جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم السبت، حصيلة جديدة للهجوم الداعشي الذي استهدف ناحية الرشاد جنوبي كركوك.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مقاتلاً باللواء 56 بالحشد الشعبي سقط ضحية وأصيب اثنين آخرين بهجوم “داعشي” غادر على قرية دكشمان التابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك".

ولفت البيان الى أن "الهجوم الارهابي الجبان الذي وقع خلال وقت الافطار اسفر ايضاً عن سقوط مدني ضحية واصابة اربعة آخرين واختطاف اثنين من اهالي القرية".

وأفاد مصدر أمني مسؤول، في وقت سابق اليوم السبت، بأن مديناً على الأقل سقط ضحية في هجوم شنه تنظيم داعش على قرية جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش هاجموا قرية "دوكشمان" التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في حصيلة أولية، مشيرا إلى وجود انباء عن اختطاف مدني آخر من قبل مسلحي التنظيم.

وأضاف المصدر أن الشرطة الاتحادية توجهت إلى القرية وفرضت طوقا كاملا بهدف الإطاحة بالمهاجمين.

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