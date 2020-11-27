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حصيلة جديدة لـ"مصادمات الناصرية".. 3 ضحايا و70 جريحا بينهم رجال أمن

Category: أمـن

Date: 2020-11-27T19:53:28+0000
حصيلة جديدة لـ"مصادمات الناصرية".. 3 ضحايا و70 جريحا بينهم رجال أمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بارتفاع حصيلة المصادمات التي وقعت بين انصار التيار الصدري، ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة المصادمات ارتفعت إلى 3 ضحايا و70 جريحاً، 5 منهم من القوات الامنية".

وأبلغ مصدر أمني في وقت سابق اليوم الجمعة، وكالة شفق نيوز بأن السلطات الأمنية فرضت حظر التجوال في مدينة الناصرية على خلفية أعمال العنف والصدامات العنيفة بين المتظاهرين وأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأضاف المصدر أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقالت مدير الشرطة في ذي قار حازم الوائلي من منصبه، وعينت اللواء عودة سالم عبود بدلاً عنه، مشيرا إلى إحالة الوائلي للتحقيق على خلفية أعمال العنف التي شهدتها الناصرية.

وكان أنصار الصدر، بينهم مسلحون، قد اقتحموا ساحة الحبوبي، معقل المتظاهرين المناهضين للنخبة السياسية المتهمة بالفساد، ما أشعل صدامات عنيفة بين الجانبين.

 

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