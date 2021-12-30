حصيلة جديدة لـ"مجزرة جبلة".. 18 ضحية بينهم أطفال ونساء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم لخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا عملية اعتقال تاجر مخدرات شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة ضحايا عملية اعتقال تاجر المخدرات في ناحية جبلة، ارتفعت إلى ١٨ قتيلاً بينهم أطفال ونساء ورجل واحد ومن ضمنهم القاتل".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن "معلومات أفادت بوجود تاجر مخدرات داخل منزله في ناحية جبلة التابعة لقضاء المسيب شمالي بابل، وعلى الفور توجهت قوة راجلة بزي مدني لاعتقاله، الا انه كشف هويتهم وقام بإطلاق النار عليهم ما اسفر عن اصابة ثلاثة منهم".

واضاف "على الفور انسحبت القوة الراجلة وتم استدعاء قوة من سوات الا انه ايضا واجههم بإطلاق النار ورفض الاستسلام، وبعد محاصرة المنزل قام بقتل ١٢ فرداً من عائلته بإطلاق النار عليهم في الرأس، ومن ثم قام بالانتحار".