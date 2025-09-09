حصيلة جديدة لعملية "السعادة والرشاد" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، نتائج العملية الأمنية التي نفذتها قيادة شرطة بغداد في منطقتي السعادة والرشاد ضمن قضاء الزوراء في العاصمة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية أسفرت عن القبض على 166 متهماً ومخالفا، من بينهم 5 متهمين بجرائم قتل وفق المادة (406) ق.ع، فضلاً عن متهمة مطلوبة وفق المادة (9) قانون حزب البعث المحظور و33 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة.

ووفق البيان، كان من بين المعتقلين 96 متهماً بحيازة أسلحة غير مرخصة، بالإضافة إلى متهمين اثنين بحيازة مواد مخدرة و28 مخالفاً لشروط الإقامة من جنسيات متعددة وسارق بحوزته دراجات نارية مسروقة.

كما جرى ضبط أسلحة واعتدة متنوعة بعدد 126 شملت 85 بندقية وسلاح نوع RBK، و5 سمنوف و3 بنادق صيد و26 مسدساً، بالإضافة إلى 5 رمانات يدوية، وقاذفة واحدة.

هذا وأسفرت العملية، بحسب البيان، عن ضبط 343 دواءً منتهي الصلاحية، وضبط مادة الكرستال المخدرة بوزن 2 غم، بالإضافة إلى غلق 3 معامل مخالفة للتعليمات بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة.

وسبق أن كشف مصدر أمني صباح الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز، عن حصيلة أولية لعملية السعادة والرشاد في بغداد، مؤكداً أنها أسفرت عن تنفيذ 593 أمراً تنوع بين القبض على متهمين ومخالفين لشروط الإقامة وضبط أدوية غير مرخصة.

وكانت وزارة الداخلية قد، أعلنت صباح اليوم، انطلاق عملية أمنية واسعة من خمسة محاور في منطقتي السعادة والرشاد ضمن جانب الرصافة في العاصمة بغداد، بهدف فرض سلطة القانون وملاحقة الخارجين عنه.