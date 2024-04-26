حصيلة جديدة لعملية "البتاوين" .. القبض على أكثر من 300 متهم

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على المئات من المتهمين في العملية الأمنية في منطقة "البتاوين" وسط العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، إن عدد الملقى القبض عليهم في عملية البتاويين ببغداد لغاية الآن بلغ (307) متهمين بقضايا متنوعة، مؤكدا أن العملية مازالت مستمرة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، فجر الخميس، اطلاق عملية أمنية هي "الأكبر منذ سنوات" في حي البتاوين بمنطقة الباب الشرقي مركز العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها وبإشراف وزيرها أطلقت فجر أمس، عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد.

وبينت، أن المئات من ضباطها ومنتسبيها شاركوا في العملية، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات ورفع التجاوزات.