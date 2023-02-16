اربع ضحايا وستة جرحى من الجيش العراقي بهجوم داعش شمالي بغداد (تحديث)

شفق نيوز/ أفادت الشرطة العراقية، يوم الخميس، بسقوط 10 من عناصر قوات الجيش العراقي بين ضحية وجريح بالهجوم الذي شنه تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن أربعة منتسبين من الجيش أحدهم ضابط برتبة ملازم أول سقطوا ضحايا بينما أُصيب ستة آخرون خلال اشتباكات عنيفة تجريها القوات الامنية مع عناصر داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وأشار المصدر إلى أن من بين الضحايا امر الفوج الثالث لقوات مغاوير العمليات المقدم الركن عمار نعمان.

وأكد المصدر أن القوات تمكنت من قتل 4 ارهابيين احدهم يرتدي حزاما ناسفا، مبينا أن الحصيلة قابلة للزيادة.

من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن قوة من لواء المغاوير/قيادة عمليات بغداد ، تمكنت من مداهمة وكر لتنظيم داعش وقتل ثلاث ارهابيين احدهم يرتدي حزاماً ناسفاً وذلك في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

كما أسفرت العملية عن "استشهاد" اثنين من الضباط ومقاتلين اثنين، على اثر انفجار الحزام الناسف، وفقا للبيان.

وكان قائد عمليات بغداد، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف زائري الإمام الكاظم، مشيرا الى أن القوات الأمنية قتلت مفرزة من ثلاثة "إرهابيين" أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، في حين أفاد مصدر أمني، بأن قناصا أصاب جنديا عراقيا في احد بساتين القضاء.